Fernando Grande-Marlaska salue le rôle stratégique du Maroc dans la sécurité et la gestion migratoire

Dans une intervention à Madrid, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a insisté sur la fiabilité et l’importance cruciale de la coopération sécuritaire avec le Royaume du Maroc pour stabiliser la région.

Une reconnaissance ferme de l’efficacité sécuritaire marocaine

À l’occasion d’une prise de parole à Madrid, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, est revenu sur la coopération opérationnelle qui lie le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne. Fort de son recul à la tête du ministère, le responsable gouvernemental a tenu à rappeler le rôle pivot joué par Rabat dans la stabilité régionale : « Ce dont je suis certain, après huit années comme ministre de l’Intérieur, c’est de la loyauté du Maroc et de l’importance du travail que nous accomplissons ensemble, notamment face à l’immigration irrégulière », a-t-il déclaré, soulignant la régularité des échanges bilatéraux.

Un partenariat stratégique valorisé auprès de l’Union européenne

Au-delà de la relation bilatérale entre les deux voisins, Fernando Grande-Marlaska a insisté sur la portée continentale de cette alliance. L’Espagne continue d’agir comme le principal relais des efforts marocains auprès des instances de Bruxelles, rappelant que l’action du Royaume profite directement à la sécurité de l’ensemble de l’espace européen. « Le Maroc est reconnu, non seulement par l’Espagne, mais aussi par l’ensemble de l’Union européenne, comme un partenaire absolument fiable dans la lutte contre l’immigration irrégulière, la criminalité organisée et le terrorisme », a-t-il affirmé. Cette mise au point intervient alors que les deux services de sécurité renforcent la coordination de leurs patrouilles pour lutter contre les réseaux de passeurs transnationaux.