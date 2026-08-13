Le Maroc menace de suspendre l’accord d’extradition avec l’Espagne face aux blocages judiciaires

Le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a annoncé que le Royaume envisageait de suspendre la convention d’extradition le liant à l’Espagne, déplorant le manque de coopération de Madrid sur les mandats d’arrêt émis par Rabat.

Vers une remise en cause du traité d’extradition bilatéral

Le cadre de la coopération judiciaire entre Rabat et Madrid traverse une zone de turbulences. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a révélé ce jeudi 13 août 2026 que le gouvernement marocain étudiait sérieusement la suspension de l’application de l’accord d’extradition signé avec le Royaume d’Espagne. Cette position de fermeté découle directement de blocages répétés et de lenteurs constatées dans le traitement par les juridictions espagnoles des requêtes d’extradition d’individus poursuivis ou condamnés par la justice marocaine.

Recrudescence des frictions diplomatiques et sécuritaires

Cette mise en garde ministérielle survient dans un contexte de tensions renouvelées entre les deux rives du détroit de Gibraltar. Outre le volet judiciaire, Rabat et Madrid font face à des divergences persistantes sur les protocoles de gestion des flux migratoires irréguliers et le dossier complexe de la prise en charge et du rapatriement des mineurs non accompagnés marocains présents dans l’enclave de Sebta. L’éventuelle mise entre parenthèses de la coopération judiciaire maroco-espagnole risquerait d’impacter directement la traque de la criminalité transnationale organisée et du grand banditisme opérant entre les deux pays.