Le Brésil engage des consultations diplomatiques formelles avec les États-Unis

Le gouvernement brésilien a transmis une notification officielle à l’administration américaine pour demander la tenue de consultations diplomatiques d’urgence, cherchant à régler un différend bilatéral par la voie institutionnelle.

Activation des canaux diplomatiques formels à Brasilia

Le ministère brésilien des Relations extérieures (Itamaraty) a officialisé l’envoi d’une notification formelle au gouvernement des États-Unis. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 13 août 2026, la diplomatie brésilienne confirme avoir initié la procédure réglementaire et demandé l’ouverture de consultations diplomatiques directes avec Washington. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mécanismes bilatéraux de prévention des litiges prévus par les traités internationaux.

Prévenir l’escalade et préserver les intérêts stratégiques

Tout en maintenant la confidentialité sur le dossier spécifique au cœur de cette notification, Brasilia souligne sa volonté de privilégier le dialogue institutionnel et la négociation de bonne foi. L’ouverture de ces consultations offre un cadre structuré pour aborder les griefs mutuels, éviter l’imposition de mesures unilatérales et préserver la stabilité des relations politiques et économiques entre les deux principales puissances du continent américain.