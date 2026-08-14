Rabat et le commandement américain AFRICOM scellent la création du hub militaire AMTEC à Tan-Tan
Les Forces Armées Royales et le Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) ont formalisé la création de l’AMTEC (Africa Multidomain Training and Experimentation Center) à Tan-Tan. Ce complexe militaire et technologique majeur servira de centre de formation multidomaine, d’académie de drones et d’incubateur pour l’expérimentation d’armes tactiques à bas coût.
Un complexe militaire tripartite de nouvelle génération
Signé à Stuttgart entre le général d’armée Mohammed Berrid et le général Dagvin Anderson (AFRICOM), le protocole d’accord fixe le déploiement opérationnel du centre AMTEC à l’horizon 2030 sur le site stratégique de Tan-Tan. L’infrastructure s’articule autour de trois modules complémentaires :
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Base d’entraînement et de tir multidomaine (MDTA) : Un complexe physique permettant aux troupes de manœuvrer dans un environnement opérant sur l’ensemble du spectre électromagnétique (brouillage, guerre électronique, télécommunications de pointe).
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Académie de formation des dronistes : Un pôle dédié à la maîtrise des systèmes aériens sans pilote (sUAS), ciblant la formation des opérateurs et instructeurs marocains et africains pour riposter face aux menaces sécuritaires en Afrique de l’Ouest.
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Centre d’innovation et d’expérimentation : Un laboratoire militaire combinant forces armées, universitaires et startups industrielles pour concevoir, tester et valider des solutions de frappe et de surveillance évolutives à faible coût.
Déjà une rampe de lancement pour l’industrie de défense
Bien que l’ouverture complète soit programmée pour 2030, le site de Tan-Tan fonctionne déjà comme terrain d’essai pour les technologies militaires américaines et partenaires. Début août 2026, une première démonstration de tir réel a été réalisée sur zone avec le lancement d’un missile de croisière à bas coût et longue portée (Anthem, développé par la startup Covenant). L’AMTEC vise ainsi à accélérer la transition des prototypes technologiques vers le terrain opérationnel tout en consolidant le rôle du Maroc comme pivot sécuritaire et industriel du continent.