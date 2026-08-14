Les Forces Armées Royales et le Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) ont formalisé la création de l’AMTEC (Africa Multidomain Training and Experimentation Center) à Tan-Tan. Ce complexe militaire et technologique majeur servira de centre de formation multidomaine, d’académie de drones et d’incubateur pour l’expérimentation d’armes tactiques à bas coût.

Rabat et le commandement américain AFRICOM scellent la création du hub militaire AMTEC à Tan-Tan

Un complexe militaire tripartite de nouvelle génération

Signé à Stuttgart entre le général d’armée Mohammed Berrid et le général Dagvin Anderson (AFRICOM), le protocole d’accord fixe le déploiement opérationnel du centre AMTEC à l’horizon 2030 sur le site stratégique de Tan-Tan. L’infrastructure s’articule autour de trois modules complémentaires :

Base d’entraînement et de tir multidomaine (MDTA) : Un complexe physique permettant aux troupes de manœuvrer dans un environnement opérant sur l’ensemble du spectre électromagnétique (brouillage, guerre électronique, télécommunications de pointe).

Académie de formation des dronistes : Un pôle dédié à la maîtrise des systèmes aériens sans pilote (sUAS), ciblant la formation des opérateurs et instructeurs marocains et africains pour riposter face aux menaces sécuritaires en Afrique de l’Ouest.

Centre d’innovation et d’expérimentation : Un laboratoire militaire combinant forces armées, universitaires et startups industrielles pour concevoir, tester et valider des solutions de frappe et de surveillance évolutives à faible coût.

Déjà une rampe de lancement pour l’industrie de défense

Bien que l’ouverture complète soit programmée pour 2030, le site de Tan-Tan fonctionne déjà comme terrain d’essai pour les technologies militaires américaines et partenaires. Début août 2026, une première démonstration de tir réel a été réalisée sur zone avec le lancement d’un missile de croisière à bas coût et longue portée (Anthem, développé par la startup Covenant). L’AMTEC vise ainsi à accélérer la transition des prototypes technologiques vers le terrain opérationnel tout en consolidant le rôle du Maroc comme pivot sécuritaire et industriel du continent.