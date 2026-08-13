Fabien Barthez officiellement nommé entraîneur des gardiens de l’équipe de France

La Fédération française de football a officialisé ce jeudi la nomination de Fabien Barthez au poste d’entraîneur des gardiens de but de l’équipe de France. L’ancien portier rejoint l’encadrement technique du nouveau sélectionneur Zinédine Zidane.

Un retour chez les Bleus au sein du staff de Zinédine Zidane

C’est un renfort de poids pour le nouvel encadrement de l’équipe de France. La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce jeudi 13 août 2026 la désignation de Fabien Barthez comme entraîneur spécifique des gardiens de but des Bleus. Âgé de 55 ans, l’ancien international intègre le staff dirigé par son ancien coéquipier Zinédine Zidane. Il sera épaulé par David Bettoni et Hamidou Msaidie (entraîneurs adjoints), ainsi que par Grégory Dupont, nommé conseiller stratégie et performance.

Le parcours légendaire d’un monument du football français

Considéré comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football français, Fabien Barthez a marqué une décennie sous le maillot tricolore (87 sélections). Héros du sacre mondial de 1998 et de l’Euro 2000, il s’est distingué par ses réflexes spectaculaires, sa lecture du jeu et son calme lors des grands rendez-vous. En club, formé au Toulouse FC, il est entré dans l’histoire dès 1993 en remportant la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille. Il a ensuite garni son palmarès à l’AS Monaco (deux titres de champion de France) et à Manchester United (deux titres de Premier League), avant de finir sa carrière au FC Nantes en 2007.

Un historique d’encadrement technique déjà éprouvé

Bien qu’il se soit éloigné des bancs de touche à temps plein après sa carrière de joueur pour se consacrer notamment au sport automobile, Fabien Barthez n’a jamais totalement coupé les ponts avec la préparation des gardiens :

Conseiller auprès de la sélection (2010–2012) : Il est intervenu ponctuellement comme consultant et conseiller technique pour les portiers de l’équipe de France sous les mandats de Raymond Domenech puis de Laurent Blanc.

Passage au Toulouse FC (2020–2021) : Il a exercé pendant un an une mission de consultant auprès des gardiens professionnels et du centre de formation de son club formateur, le TFC.

Sa prise de fonction officielle aura lieu lors du rassemblement de septembre 2026, à l’occasion du déplacement des Bleus en Turquie dans le cadre de la Ligue des nations.