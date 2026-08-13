Bourgas désignée ville hôte de la 71ème édition du concours Eurovision de la chanson en 2027

L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et le diffuseur public bulgare ont officialisé la désignation de la ville côtière de Bourgas pour abriter l’Eurovision 2027.

Un choix stratégique sur la côte de la mer Noire

La Bulgarie s’apprête à faire résonner la musique européenne sur les bords de la mer Noire. L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et la Télévision Nationale Bulgare (BNT) ont annoncé conjointement ce jeudi 13 août 2026 que la ville portuaire de Bourgas avait été retenue pour accueillir la 71ème édition du Concours Eurovision de la chanson au printemps 2027. La cité balnéaire a été préférée à la capitale Sofia à l’issue d’un processus de sélection rigoureux évaluant les capacités d’accueil, les infrastructures logistiques et les garanties de sécurité.

Une première historique pour le pays hôte

C’est la toute première fois de son histoire que la Bulgarie organisera le célèbre concours télévisuel, concrétisant ainsi la dynamique insufflée par le succès de sa scène musicale sur le continent. Les autorités municipales de Bourgas et les équipes de production préparent déjà la mise aux normes de l’Aréna Bourgas, complexe multifonctionnel moderne qui servira de scène principale pour les demi-finales et la grande finale. L’événement devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs et offrir une vitrine touristique et culturelle de premier plan pour l’ensemble de la région.