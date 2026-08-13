La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’apprête à auditer et moderniser l’ensemble de son architecture de contrôle de gestion afin d’adapter son pilotage financier et stratégique à l’augmentation massive du nombre d’assurés.

La CNSS lance une étude diagnostique et comparative de 1,2 million de DH pour refondre son contrôle de gestion

Audit stratégique de la fonction contrôle de gestion

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) franchit une étape structurante dans le cadre de sa transformation institutionnelle. L’établissement s’apprête à confier à un cabinet d’études spécialisé une mission stratégique d’évaluation et de refonte globale de son dispositif de contrôle de gestion. Ce chantier, doté d’un budget estimé à 1,2 million de dirhams TTC, démarrera par un diagnostic approfondi de la gouvernance actuelle, un état des lieux des mécanismes de planification budgétaire et une revue de la fiabilité du système de reporting.

Analyse comparative et gouvernance axée sur les données

Exécutée sur une période de quatre mois, la première phase permettra de confronter les outils de la Caisse aux meilleures pratiques et normes internationales du secteur de la protection sociale. L’expert retenu devra modéliser une nouvelle architecture cible, garantissant la cohérence, la disponibilité et l’intégrité des données financières et opérationnelles mobilisées pour le suivi de la performance. Ce modèle d’organisation rénové sera accompagné d’une feuille de route d’implémentation échelonnée sur 12 à 24 mois.

Accompagner la montée en charge de la protection sociale

Ce projet d’optimisation de la gestion interne intervient à un moment charnière pour l’institution publique. Alors que la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et le transfert de nouvelles catégories de population vers la CNSS génèrent un accroissement substantiel des flux financiers et des opérations, le renforcement du pilotage de la performance devient un prérequis indispensable pour sécuriser la soutenabilité budgétaire et maintenir une qualité de service optimale.