L’Indonésie et le Maroc explorent de nouvelles opportunités d’investissement à Jakarta

L’ambassadeur du Maroc à Jakarta, Redouane Houssaini, a échangé avec le ministre indonésien de l’Investissement, Rosan Perkasa Roeslani, sur l’élargissement du partenariat économique et commercial entre les deux pays.

Élargissement des horizons d’investissement à Jakarta

À l’occasion d’une réunion de travail tenue mardi à Jakarta, le ministre indonésien de l’Investissement et de la Transformation industrielle, Rosan Perkasa Roeslani, s’est entretenu avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Indonésie, Redouane Houssaini. Les deux responsables ont passé en revue plusieurs secteurs industriels et commerciaux à haut potentiel en vue d’intensifier les flux d’investissement bilatéraux et d’accroître les volumes d’échanges entre les deux nations.

Le Maroc, plateforme stratégique indonésienne vers l’Afrique

Lors de cet échange, le ministre indonésien a tenu à mettre en avant le positionnement géostratégique et la stabilité institutionnelle du Royaume. « Le Maroc constitue, au regard de ses atouts et de son potentiel, un partenaire crédible dans la stratégie de diversification économique de l’Indonésie, notamment en Afrique », a affirmé Rosan Roeslani. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la volonté conjointe de faire du Maroc la porte d’entrée des groupes industriels et financiers indonésiens vers les marchés émergents du continent africain.