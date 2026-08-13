Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, vivement s’en prend à la diplomatie française

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a vivement dénoncé sur le réseau X la position de la France, accusant Paris de « rpolicy » et de perdre toute autorité morale en raison de son alignement stratégique au Moyen-Orient.

Attaque virulente de Téhéran contre la posture française

Le ton monte encore d’un cran entre Téhéran et Paris. Dans un message publié en français et en persan sur son compte officiel X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a violemment critiqué les prises de position du gouvernement français concernant la situation sécuritaire et humanitaire au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie de la République islamique a appelé la diplomatie française à mettre fin à ses récriminations récurrentes sur les questions de gouvernance interne et de respect du droit. « Les pays comme la France devraient cesser de faire la leçon au monde entier sur les « droits de l’homme » et le droit international. C’est une hypocrisie flagrante et honteuse », a écrit le ministre iranien.

Mise en cause du soutien stratégique de Paris à Israël

Pour justifier sa charge, Abbas Araghchi s’est appuyé sur la gestion des crises régionales récentes, fustigeant la passivité ou la complicité présumée des puissances occidentales face aux actions militaires dans la région. « Votre soutien au génocide commis par Israël à Gaza ainsi qu’aux attaques d’agression contre l’Iran a anéanti toute supériorité morale que vous pensiez avoir », a martelé le ministre. Cette prise de parole s’inscrit dans un contexte d’escalade verbale continue entre l’Iran et plusieurs capitales européennes, marquées par des désaccords profonds sur le programme nucléaire iranien, les sanctions économiques et les dynamiques de conflit dans le bassin oriental de la Méditerranée.