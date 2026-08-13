Le président de Sebta temporise après les récentes déclarations ministérielles marocaines

Le président-maire de Sebta, Juan Jesús Vivas, a réagi aux propos tenus par le ministre marocain de la Justice concernant le statut des exclaves, appelant au calme et rappelant la constance de la doctrine de Rabat.

Une réaction mesurée de l’exécutif sebtien

Face aux déclarations de l’exécutif marocain qualifiant Sebta et Melilia de « villes occupées », le président-maire de la ville autonome de Sebta, Juan Jesús Vivas, a tenu à désamorcer toute surenchère diplomatique. S’exprimant devant la presse locale, l’élu espagnol a estimé que cette prise de position ne constituait en rien une surprise ni un changement de cap stratégique de la part du Royaume du Maroc.

Constance de la doctrine marocaine et défense de l’hispanité

Analysant la portée du discours institutionnel marocain, le chef du gouvernement régional a rappelé que cette grille de lecture s’inscrivait dans la continuité des revendications historiques de Rabat. « Il n’y a aucune raison d’avoir peur ou de s’étonner, car les déclarations du ministre marocain ne sont pas nouvelles et ne représentent pas une position d’urgence. Le Maroc a exprimé sa position sur Sebta et Melilia de manière claire et répétée », a fait valoir Juan Jesús Vivas. Tout en réaffirmant avec fermeté la souveraineté espagnole et l’ancrage européen de Sebta, le responsable politique a souligné l’importance de maintenir un climat de sérénité pour préserver la coopération sécuritaire et la fluidité au niveau des postes-frontières.