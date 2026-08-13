L’analyse des récents développements géopolitiques à Caracas révèle une diplomatie vénézuélienne tiraillée entre les contraintes de sa tutelle américaine et les résistances des franges chavistes quant à l’avenir de ses relations avec l’entité séparatiste du Polisario.

Vers une érosion silencieuse du soutien vénézuélien au Polisario dans le sillage de la bascule géopolitique régionale ?

Un réalignement géopolitique rapide sous pression américaine

La bascule stratégique du Venezuela s’accélère à un rythme inédit. Depuis l’arrestation de Nicolás Maduro par les forces armées américaines le 3 janvier 2026, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a engagé un repositionnement diplomatique d’envergure, illustré par le rétablissement des relations diplomatiques avec Washington et la reprise des liens consulaires avec Israël en août 2026. Cette normalisation avec Tel-Aviv, catalysée par l’aide humanitaire déployée après le séisme du 24 juin, est perçue par les chancelleries internationales comme la confirmation d’un basculement en cascade de l’Amérique latine sous l’influence directe des États-Unis.

La persistance de poches de résistance au sein de l’appareil chaviste

Toutefois, contrairement à la Colombie où le changement de président a scellé une rupture nette avec l’agenda séparatiste, la transition vénézuélienne demeure incomplète et sous contrôle d’un régime amputé mais non remplacé. La survivance de cadres chavistes au sein de l’appareil d’État génère des signaux contradictoires. Ainsi, la réaffirmation publique de soutien à la pseudo-RASD par le responsable vénézuélien Yuri Pimentel le 31 mai 2026 démontre que le traité de solidarité formel reste en vigueur, révélant une diplomatie à deux vitesses : d’un côté le réchauffement avec l’axe occidental, de l’autre la préservation de totem idéologiques historiques.

Le scénario d’une désescalade et d’un retrait silencieux

Dans cette grille de lecture réaliste, l’abandon du soutien au Polisario apparaît néanmoins comme une étape hautement probable, bien qu’étalée dans le temps :