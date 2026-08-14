Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Inde atteignent 1,2 milliard de dollars au premier semestre 2026
Le commerce bilatéral entre le Maroc et l’Inde a totalisé 1,2 milliard de dollars (près de 11,4 milliards de dirhams) au cours du premier semestre 2026, tiré par un bond de 25,8 % des exportations marocaines vers le géant asiatique.
Une accélération des flux commerciaux bilatéraux
Le partenariat économique maroco-indien confirme sa trajectoire ascendante. D’après les données provisoires publiées par le département du Commerce du ministère indien du Commerce et de l’Industrie, le volume des échanges de marchandises entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde a atteint 1,2 milliard de dollars (environ 11,4 milliards de dirhams) au terme des six premiers mois de l’année 2026. Cette performance représente une hausse globale de 14,8 % par rapport aux résultats enregistrés sur la même période un an auparavant.
Les exportations marocaines propulsent la balance commerciale
Un axe stratégique fondé sur la sécurité alimentaire et l’industrie
Cette solidité des échanges découle en grande partie du rôle central joué par le groupe OCP dans l’approvisionnement de l’Inde en engrais phosphatés et acide phosphorique, indispensables à la sécurité alimentaire du pays le plus peuplé du monde. En retour, les flux en provenance d’Inde demeurent diversifiés, couvrant les produits pharmaceutiques, le textile, l’ingénierie mécanique et les produits chimiques, consolidant un axe Sud-Sud à haute valeur ajoutée.