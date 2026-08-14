Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Inde atteignent 1,2 milliard de dollars au premier semestre 2026

Le commerce bilatéral entre le Maroc et l’Inde a totalisé 1,2 milliard de dollars (près de 11,4 milliards de dirhams) au cours du premier semestre 2026, tiré par un bond de 25,8 % des exportations marocaines vers le géant asiatique.

Une accélération des flux commerciaux bilatéraux

Le partenariat économique maroco-indien confirme sa trajectoire ascendante. D’après les données provisoires publiées par le département du Commerce du ministère indien du Commerce et de l’Industrie, le volume des échanges de marchandises entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde a atteint 1,2 milliard de dollars (environ 11,4 milliards de dirhams) au terme des six premiers mois de l’année 2026. Cette performance représente une hausse globale de 14,8 % par rapport aux résultats enregistrés sur la même période un an auparavant.

Les exportations marocaines propulsent la balance commerciale

Cette expansion est essentiellement alimentée par la vigueur des expéditions marocaines vers le marché indien. Celles-ci se sont établies à 671,3 millions de dollars, enregistrant un bond annuel de 25,8 %. De leur côté, les importations marocaines de produits indiens ont progressé de manière plus modérée (+3,7 %), pour atteindre 549,5 millions de dollars. Ce différentiel de croissance a permis au Maroc de consolider très nettement son solde commercial avec New Delhi : l’excédent commercial marocain s’est envolé à 121,9 millions de dollars, contre seulement 3,5 millions de dollars au premier semestre 2025.

Un axe stratégique fondé sur la sécurité alimentaire et l’industrie

Cette solidité des échanges découle en grande partie du rôle central joué par le groupe OCP dans l’approvisionnement de l’Inde en engrais phosphatés et acide phosphorique, indispensables à la sécurité alimentaire du pays le plus peuplé du monde. En retour, les flux en provenance d’Inde demeurent diversifiés, couvrant les produits pharmaceutiques, le textile, l’ingénierie mécanique et les produits chimiques, consolidant un axe Sud-Sud à haute valeur ajoutée.