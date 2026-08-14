Paris exprime sa « très grande satisfaction » après la libération au Mali de son agent de renseignement

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a salué avec une « très grande satisfaction » la libération et l’expulsion du territoire malien de l’agent français Yann Vézilier, condamné en juin à 20 ans de réclusion. Ce dénouement intervient au terme d’une médiation menée par la diplomatie marocaine.

Soulagement à Paris après la grâce présidentielle

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a exprimé sa « très grande satisfaction » après l’annonce de la libération de son ressortissant et officier de renseignement Yann Vézilier. Détenu depuis août 2025 et condamné en juin 2026 à vingt ans de réclusion criminelle par la justice militaire malienne pour « atteinte à la sûreté de l’État », le Français a bénéficié d’une grâce présidentielle accordée par le chef de la transition, le général Assimi Goïta. Cette mesure de clémence est assortie de son éloignement immédiat du territoire malien.

Le rôle déterminant des bons offices du Maroc

Dans son communiqué, le gouvernement malien a tenu à saluer les démarches d’un « pays frère dont les bons offices, exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali, ont contribué à l’obtention de cette grâce ». Cette médiation déterminante menée en coulisses est attribuée au Royaume du Maroc, dont la diplomatie entretient des canaux de communication solides tant avec Paris qu’avec les autorités de transition à Bamako. Ce dénouement confirme la capacité de Rabat à agir comme facilitateur crédible et pivot d’apaisement dans les dossiers sécuritaires les plus complexes de la région du Sahel.

Une décrispation ciblée dans un climat bilatéral tendu

L’arrestation de cet agent sous statut diplomatique avait provoqué une escalade des tensions entre la France et le Mali, marquée à l’époque par des expulsions réciproques de diplomates et la suspension de programmes de coopération. Si cette libération permet de clore un contentieux humain et sécuritaire direct, elle intervient dans un cadre régional où les équilibres diplomatiques continuent de se recomposer au profit des puissances régionales africaines.