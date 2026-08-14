Le ministère de l’Intérieur verrouille les accès à Sebta et Melilia face aux appels de passages illégaux

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a affirmé que les forces de l’ordre ont déployé un dispositif rigoureux pour empêcher toute tentative de passage collectif illégal vers Sebta et Melilia, suite à des appels anonymes circulant en ligne en vue du 15 août.

Tolérance zéro face aux appels d’assauts collectifs

Les autorités publiques marocaines montent d’un cran leur niveau de vigilance sécuritaire le long des zones frontalières du nord du Royaume. En prévision de tentatives d’intrusion coordonnées, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a assuré que l’ensemble des dispositions opérationnelles ont été prises pour neutraliser en amont toute manœuvre de franchissement forcé vers les villes de Sebta et Melilia et appréhender les contrevenants.

Une vigilance numérique et opérationnelle renforcée

Cette mobilisation intervient en réponse directe à la diffusion récente de messages incitatifs sur les plateformes numériques. « Le ministère a détecté, ces derniers jours, la circulation sur certains réseaux sociaux de publications et de messages anonymes incitant à l’organisation de tentatives de passage collectif et illégal vers les deux villes », a précisé Rachid El Khalfi dans une déclaration à la presse. Le responsable a mis en garde contre la dangerosité de ces manœuvres pour l’intégrité physique des candidats à l’émigration, rappelant que ces agissements relèvent de l’incitation répréhensible et tombent sous le coup de la loi.

Sécurisation méthodique du cordon frontalier

Face à ces provocations en ligne, les différents corps des forces de sécurité et des autorités locales maintiennent un maillage territorial strict aux abords des barrières et des zones tampons. Ce dispositif vise à prévenir les regroupements suspects, démanteler les réseaux de rabatteurs opérant dans l’ombre et garantir la sécurité des personnes tout en préservant l’ordre public.