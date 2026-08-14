Un train de voyageurs reliant Londres à Lewes a déraillé dans le Sussex de l’Est, faisant une vingtaine de blessés dont deux dans un état grave. L’ensemble des 150 passagers a été évacué par les services d’urgence.

Une vingtaine de blessés dans le déraillement d’un train de banlieue reliant Londres à Lewes

Spectaculaire sortie de voie dans le Sussex de l’Est

Un grave accident ferroviaire a secoué le sud de l’Angleterre. Ce jeudi en fin d’après-midi, un train de banlieue très fréquenté reliant la capitale britannique, Londres, à la localité de Lewes est sorti des rails peu avant 16H00 (15H00 GMT). La rame, qui transportait environ 150 passagers à cette heure d’affluence, a quitté la voie ferrée dans le secteur du Sussex de l’Est. L’impact a provoqué le renversement d’au moins trois voitures en bordure de ballast, déclenchant immédiatement une vaste opération de secours.

Bilan humain et prise en charge des victimes

Dépêchés en nombre sur les lieux de l’accident, les pompiers, les ambulanciers et la police britannique des transports (BTP) ont procédé à l’évacuation sécurisée de l’ensemble des occupants du convoi. Selon le bilan communiqué par le directeur adjoint des services ambulanciers, Michael Bradfield, vingt passagers souffrant de blessures d’une gravité variable ont été pris en charge et transportés vers les structures hospitalières locales. Deux d’entre eux, grièvement atteints, ont dû être transférés en urgence vers un centre de traumatologie spécialisé.

Une vigilance accrue sur le réseau britannique

Bien que le système ferroviaire du Royaume-Uni figure historiquement parmi les plus sûrs d’Europe, ce drame intervient dans un contexte de vigilance renforcée après une collision survenue en juin dernier au nord de Londres, qui avait coûté la vie à une personne et fait 162 blessés. Une enquête technique a été ouverte par les autorités des transports pour déterminer l’origine exacte de la défaillance des voies ou du matériel roulant.