Face aux défis sécuritaires transfrontaliers, le Sénégal et la Guinée-Bissau ont acté la mise en place d’un calendrier d’opérations et de patrouilles conjointes sur une période initiale d’un an pour sécuriser leurs 300 kilomètres de frontière commune.

Le Sénégal et la Guinée-Bissau déploient des patrouilles conjointes le long de leur frontière

Un front commun pour sanctuariser la frontière terrestre

Dakar et Bissau unissent leurs moyens opérationnels pour faire face aux menaces asymétriques. À l’issue d’une réunion conjointe consacrée à la planification tactique, les états-majors sénégalais et bissau-guinéens ont convenu du lancement imminent de patrouilles mixtes le long de leur zone frontalière commune, d’une longueur d’environ 300 kilomètres. Selon les déclarations d’un haut responsable militaire sénégalais relayées par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), ces opérations coordonnées s’échelonneront dans un premier temps sur une durée de douze mois.

Une approche interservices face aux réseaux criminels

Le dispositif repose sur une mobilisation interarmées et interservices intégrée. Les patrouilles engageront l’ensemble des composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS) des deux nations :

Les composantes militaires et de sécurité publique : Les unités de l’armée de terre, de la gendarmerie nationale et de la police.

Les corps de contrôle et de surveillance des flux : Les agents des douanes et les effectifs des services des eaux et forêts.

Cette coordination ciblée fait suite à une cartographie précise des vulnérabilités le long des axes frontaliers, caractérisées par les incursions de bandes armées, les trafics transfrontaliers illicites et la criminalité organisée.

Un gage de stabilité pour les populations transfrontalières

En scellant cet accord opérationnel, les autorités des deux pays entendent garantir la libre circulation des biens et des personnes tout en asséchant les zones grises exploitées par les groupes armés. Ce partenariat permanent et structuré s’inscrit dans la volonté commune de renforcer la stabilité régionale et de créer un environnement sécurisé propice au développement socio-économique des localités riveraines.