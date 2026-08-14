Volodymyr Zelensky s’entretient avec Abdel Fattah al-Sissi sur les menaces russes pesant sur la sécurité alimentaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a échangé avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour alerter sur l’impact critique des bombardements russes visant les ports céréaliers ukrainiens sur la stabilité alimentaire de l’Égypte et du continent africain.

Alerte sur les corridors maritimes et les stocks de blé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu par téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Au cœur de cet échange bilatéral de haut niveau figurait la menace directe que font peser les frappes militaires russes contre les infrastructures portuaires et logistiques d’Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale, et plus particulièrement sur celle de l’Afrique du Nord.

L’Égypte, premier importateur mondial en première ligne

Premier importateur mondial de blé et partenaire commercial historique de Kiev pour ses approvisionnements agricoles, l’Égypte demeure particulièrement vulnérable aux perturbations du trafic maritime en mer Noire. Le chef d’État ukrainien a détaillé à son homologue les conséquences des attaques contre les silos et les terminaux d’exportation, réaffirmant l’engagement de l’Ukraine à maintenir coûte que coûte le flux de ses exportations agricoles via ses corridors alternatifs pour préserver la stabilité des marchés et éviter une flambée des prix des denrées de base.

Une diplomatie active auprès des pays du Sud global

Cet échange s’inscrit dans la continuité de l’offensive diplomatique menée par Kiev auprès des capitales arabes et africaines. En plaçant la question de la sécurité alimentaire au centre de ses discussions avec Le Caire, l’Ukraine cherche à consolider le soutien des nations non alignées et à accentuer la pression internationale sur Moscou pour sanctuariser la liberté de navigation et les infrastructures civiles vitales pour la subsistance de millions de personnes.