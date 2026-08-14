L’attaquant italien Ciro Immobile annonce la fin de sa carrière professionnelle

L’international italien Ciro Immobile a officialisé sa retraite sportive après 17 années d’une carrière prolifique, marquée par son sacre à l’Euro 2020 avec la Nazionale et son empreinte indélébile laissée en Serie A.

Le rideau tombe sur un grand finisseur du football italien

C’est une page majeure du football transalpin qui se tourne. L’attaquant international italien Ciro Immobile a annoncé ce vendredi 14 août 2026 mettre un terme définitif à sa carrière de joueur professionnel, après 17 saisons passées au plus haut niveau continental. Figure de proue de l’attaque de la Squadra Azzurra sacrée championne d’Europe lors de l’Euro 2020 à Wembley, le canonnier napolitain quitte les pelouses avec le statut de l’un des buteurs les plus réguliers de sa génération.

Une empreinte indélébile à la Lazio et en Serie A

Révélé sous les ordres de Zdeněk Zeman à Pescara avant de briller au Torino, c’est sous les couleurs de la SS Lazio que Ciro Immobile a atteint les sommets de sa carrière. Devenu le meilleur buteur de l’histoire du club romain avec plus de 200 réalisations, il s’est adjugé à quatre reprises le titre de Capocannoniere (meilleur buteur de Serie A). Sa saison d’anthologie 2019-2020, bouclée avec 36 buts inscrits en championnat, lui avait valu de remporter le prestigieux Soulier d’or européen.

Un palmarès riche et un statut de cadre de la Nazionale

Au-delà de ses passages à l’étranger (Borussia Dortmund, Séville FC ou encore Beşiktaş), Immobile restera comme un pilier de l’Italie de Roberto Mancini lors de la conquête européenne de 2021. Avec 57 sélections sous le maillot azzurro, le prolifique avant-centre raccroche les crampons en laissant l’image d’un attaquant complet, réputé pour son sens du placement chirurgical et son dévouement collectif sur le front de l’attaque.