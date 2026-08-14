Donald Trump menace de déclarer le détroit d’Ormuz sous souveraineté des États-Unis

Une annonce choc sur le verrou maritime du Golfe

Fidèle à sa stratégie de pression maximale et de déclarations disruptives, Donald Trump a franchi un nouveau palier dans l’offensive diplomatique et sécuritaire menée contre la République islamique d’Iran. S’exprimant au sujet des tensions persistantes dans le golfe Persique, le dirigeant américain a lancé une mise en garde directe à Téhéran en affirmant : « Très prochainement, je déclarerai que le détroit d’Hormuz est un territoire des États-Unis ».

Le détroit d’Ormuz, artère vitale des flux pétroliers mondiaux

Cette sortie fracassante cible le point de passage maritime le plus sensible de la planète. Situé entre l’Iran et Oman, le détroit d’Ormuz voit transiter quotidiennement près d’un cinquième de la consommation mondiale de pétrole et d’importants flux de gaz naturel liquéfié (GNL). Utilisé de longue date par le régime iranien comme levier de dissuasion et menace de blocage en cas de confrontation avec les puissances occidentales, le détroit se retrouve une nouvelle fois au centre de la confrontation géopolitique entre Washington et l’axe iranien.

Surenchère diplomatique et guerre psychologique

Si une telle proclamation unilatérale se heurte frontalement au droit maritime international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (qui garantit la liberté de navigation dans les détroits internationaux), cette prise de position traduit la volonté de la Maison-Blanche d’imposer un rapport de force total. Elle vise à signifier à Téhéran que toute tentative de perturbation du trafic pétrolier sera assimilée à une atteinte directe aux intérêts vitaux et territoriaux des États-Unis, justifiant une riposte militaire immédiate de l’US Navy.