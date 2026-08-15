Donald Trump annonce le remplacement imminent du porte-avions USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient

Le président américain Donald Trump a confirmé le retrait et le remplacement prochain du porte-avions USS Abraham Lincoln, en mission au Moyen-Orient depuis près de neuf mois sur fond de graves difficultés matérielles et sanitaires touchant l’équipage.

Annonce de rotation pour le groupe aéronaval américain

La Maison-Blanche acte la fin de mission pour l’un des piliers du dispositif militaire américain dans la région. Face aux journalistes ce vendredi, Donald Trump a officialisé le désengagement à court terme du porte-avions USS Abraham Lincoln (CVN-72) du théâtre du Moyen-Orient : « Ce navire est en train de partir, ou va partir très prochainement, et il va être remplacé par un autre navire très similaire », a précisé le chef de l’exécutif américain, garantissant ainsi la continuité de la présence aéronavale de l’US Navy dans la zone.

Un déploiement prolongé et des conditions de vie dégradées

Déployé de façon ininterrompue depuis près de neuf mois pour répondre aux impératifs de dissuasion régionale, le bâtiment de classe Nimitz et ses milliers de marins ont fait face à une usure opérationnelle critique. Cette annonce présidentielle intervient alors que des alertes répétées se sont multipliées quant aux conditions d’hygiène et de vie à bord : pénuries d’approvisionnement en produits de première nécessité, contaminations récurrentes du réseau d’eau potable, défaillances lourdes de la plomberie, dysfonctionnements sur le pont d’envol, retards majeurs dans l’acheminement du courrier et détérioration préoccupante du moral et de la santé mentale de l’équipage.

Maintien de la posture stratégique de l’US Navy

Si le retour du navire vers son port d’attache répond à un impératif technique et humain urgent, l’envoi immédiat d’un porte-avions équivalent confirme la volonté de Washington de maintenir une capacité de projection et de frappe intacte au Moyen-Orient. La relève permettra de préserver la surveillance des corridors maritimes névralgiques et d’assurer les missions de sécurisation face aux tensions régionales persistantes.