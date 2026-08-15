Les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Turquie et d’Arabie saoudite se sont réunis dans la ville côtière d’El-Alamein pour coordonner leurs réponses aux bouleversements régionaux et sceller un partenariat renforcé.

Sommet tripartite à El-Alamein : les chefs de la diplomatie égyptienne, turque et saoudienne concertent leurs positions

Concertation de haut niveau sur la côte méditerranéenne égyptienne

La ville d’El-Alamein, en Égypte, a accueilli une réunion tripartite stratégique réunissant les ministres des Affaires étrangères égyptien, turc et saoudien. Au cœur de cette session de travail approfondie figurait l’examen minutieux des récents développements politiques et sécuritaires qui secouent le Proche et le Moyen-Orient. Cette rencontre traduit la volonté partagée des trois puissances régionales d’harmoniser leurs grilles de lecture et de coordonner leurs initiatives diplomatiques face aux multiples foyers de tension.

Consolidation d’un partenariat politique et sécuritaire

À l’issue de leurs échanges, les trois chefs de la diplomatie ont réaffirmé la solidité des liens d’amitié et de coopération qui unissent Le Caire, Ankara et Riyad. Les délégations ont souligné leur détermination à approfondir leur partenariat stratégique et à faire converger leurs intérêts communs afin de promouvoir la désescalade, consolider la sécurité collective et soutenir la stabilité économique et géopolitique à l’échelle régionale.