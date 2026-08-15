L’ex-président colombien Gustavo Petro a vivement attaqué son successeur Abelardo de la Espriella, l’accusant d’être illégitime et inféodé à Washington et Tel-Aviv après la reconnaissance du plateau du Golan, tout en présentant des excuses officielles au monde arabe et musulman.

Colombie : Gustavo Petro conteste la légitimité d’Abelardo de la Espriella et présente ses excuses au monde arabe sur le Golan

Attaque frontale contre la légitimité du nouveau pouvoir

La scène politique colombienne s’embrase à la suite du virage stratégique opéré par le nouveau chef de l’État. L’ancien président Gustavo Petro a vivement contesté l’élection d’Abelardo de la Espriella, affirmant que le résultat du scrutin a été faussé par une ingérence technologique étrangère. Selon l’ancien dirigeant de gauche, Israël aurait utilisé des logiciels pour manipuler le processus électoral et substituer le vote populaire par des algorithmes afin d’installer au pouvoir un président aligné sur les intérêts de Washington et de Tel-Aviv.

Désaveu sur le Golan et excuses adressées au monde arabe

Cette violente sortie fait suite aux récentes annonces diplomatiques du gouvernement De la Espriella concernant le Proche-Orient. Gustavo Petro a tenu à rappeler que le peuple colombien considère, conformément au consensus international et au droit, que les hauteurs du Golan font partie intégrante du territoire syrien. Se désolidarisant totalement de la nouvelle ligne de Bogota, l’ex-président a formellement présenté ses excuses aux pays arabes et aux fidèles musulmans pour le changement de doctrine opéré par l’actuelle administration colombienne.