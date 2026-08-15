Un séisme de magnitude 5 secoue la région de Grenade sans faire de victimes

Un tremblement de terre de magnitude 5 a frappé la province de Grenade dans la nuit de vendredi à samedi. Malgré l’absence de victimes, la succession des secousses a poussé les riverains à évacuer leurs logements et incité les autorités régionales à activer leur plan d’urgence.

Science-SanteEn directInternational
Par Samir Amor

Forte secousse nocturne dans l’aire métropolitaine de Grenade

La terre a tremblé dans le sud de l’Espagne au cœur de la nuit. Selon les relevés de l’Institut géographique national (IGN), une secousse tellurique d’une magnitude de 5 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce samedi 15 août 2026 à 01h04 heure locale. L’épicentre a été localisé sur le territoire de la commune d’Alhendín, à une profondeur évaluée à 10 kilomètres. Fortement ressenti dans toute l’agglomération de Grenade, ce séisme principal a fait suite à un premier événement de magnitude 3,7 survenu sept heures plus tôt à La Zubia, accompagné de trois autres répliques dans le même secteur.

Activation du plan d’urgence et inspections structurelles

Face à la répétition des secousses, la Protection civile et les services de secours n’ont déploré aucune victime humaine. Toutefois, un mouvement de panique a poussé de nombreux habitants à quitter précipitamment leurs habitations pour passer la nuit à l’extérieur dans des parcs et des espaces dégagés. En réponse, le gouvernement autonome d’Andalousie a activé la phase d’urgence opérationnelle de niveau 1 du Plan de prévention du risque sismique, mobilisant des équipes techniques conjointement avec la Députation provinciale pour inspecter l’intégrité structurelle des bâtiments ayant subi des fissures ou des dégradations matérielles.

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