Un séisme de magnitude 5 secoue la région de Grenade sans faire de victimes
Un tremblement de terre de magnitude 5 a frappé la province de Grenade dans la nuit de vendredi à samedi. Malgré l’absence de victimes, la succession des secousses a poussé les riverains à évacuer leurs logements et incité les autorités régionales à activer leur plan d’urgence.
Forte secousse nocturne dans l’aire métropolitaine de Grenade
Activation du plan d’urgence et inspections structurelles
Face à la répétition des secousses, la Protection civile et les services de secours n’ont déploré aucune victime humaine. Toutefois, un mouvement de panique a poussé de nombreux habitants à quitter précipitamment leurs habitations pour passer la nuit à l’extérieur dans des parcs et des espaces dégagés. En réponse, le gouvernement autonome d’Andalousie a activé la phase d’urgence opérationnelle de niveau 1 du Plan de prévention du risque sismique, mobilisant des équipes techniques conjointement avec la Députation provinciale pour inspecter l’intégrité structurelle des bâtiments ayant subi des fissures ou des dégradations matérielles.