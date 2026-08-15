Une grève des hôtesses et stewards d’EasyJet, samedi et dimanche, a entraîné l’annulation d’une centaine de vols au départ de la France.

France : grève du personnel de cabine d’EasyJet, une centaine de vols annulés

« Nous avons annulé à titre préventif une centaine de vols au départ de la France samedi et dimanche afin d’aider les passagers à s’organiser avant leur départ, notamment en leur proposant un transfert gratuit vers un autre vol », a annoncé vendredi la compagnie britannique à bas coût, citée par les médias français.

Pour sa part, William Bourdon, un responsable du syndicat SNPNC-FO, a déclaré que plus de la moitié du personnel navigant commercial (quelque 900) d’EasyJet en France s’est déclaré gréviste, relevant que la moitié des vols prévus samedi au départ de la France seraient annulés.

Le syndicat dénonce principalement des plannings constamment remaniés, parfois la veille pour le lendemain.

Deuxième compagnie aérienne en France derrière Air France, EasyJet transporte chaque année des millions de personnes au départ et à destination de l’Hexagone.

La France représente l’un de ses principaux marchés en Europe continentale, où EasyJet a fortement développé ses activités ces dernières années, face au recul d’autres acteurs du secteur et à la reprise du trafic aérien post-covid.