Pologne : Inauguration de la plus haute statue de la Vierge Marie d’Europe à Konotopie

La plus haute statue de la Vierge Marie en Europe, culminant à 55,6 mètres de hauteur, a été inaugurée ce samedi dans le petit village de Konotopie en Pologne, lors d’une cérémonie festive et religieuse marquée par la présence de l’ancien président Lech Walesa.

Consécration d’un monument marial record en Pologne centrale

Le paysage rural de la Pologne centrale compte désormais un nouvel édifice spirituel hors norme. Ce samedi 15 août 2026, des centaines de pèlerins et de dignitaires se sont rassemblés dans le village de Konotopie, peuplé de moins de cent cinquante âmes, pour assister à l’inauguration et à la bénédiction de la statue de la Vierge Marie considérée comme la plus haute d’Europe. S’élevant à 55,6 mètres au-dessus du sol — incluant un socle monumental en forme de couronne de 15 mètres doté d’une plateforme panoramique —, l’ouvrage dépasse les 38 mètres du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro ainsi que les 52 mètres du Christ-Roi de Świebodzin dans l’ouest polonais.

Ferveur religieuse, mécénat privé et présence historique de Lech Walesa

Entièrement financé par les mécènes et entrepreneurs Roman et Grażyna Karkosik pour témoigner de leur gratitude, le sanctuaire a été béni lors d’une grand-messe ponctuée de largages de pétales de roses par hélicoptère et de chants traditionnels de l’ensemble folklorique Mazowsze. Au premier rang de l’assemblée figurait l’icône de la lutte anticommuniste et prix Nobel de la paix Lech Walesa, venu célébrer l’attachement historique de la nation polonaise à la foi catholique. Pour les autorités locales et les autorités ecclésiastiques, ce nouveau site monumental aspire à devenir à la fois un haut lieu de pèlerinage marial et un moteur touristique majeur pour la région.