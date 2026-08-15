Le Hezbollah menace d’une « riposte appropriée » après des frappes israéliennes meurtrières au Liban-Sud

Le Hezbollah a promis une riposte militaire contre Israël à la suite de frappes ayant fait onze morts dans le sud du Liban ce samedi 15 août 2026, tout en sommant le gouvernement libanais d’interrompre immédiatement le processus de négociation parrainé par Washington.

Menaces de représailles après un lourd bilan humain au Sud-Liban

Le front sécuritaire libanais connaît une nouvelle flambée de violences. À la suite d’une série de raids aériens menés par l’armée israélienne ayant causé la mort d’au moins onze personnes dans le sud du pays, le Hezbollah a publié un communiqué martial promettant une réponse armée directe. La formation chiite pro-iranienne a averti que les tentatives israéliennes d’imposer un fait accompli sur le terrain recevront la riposte appropriée, accusant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d’orchestrer cette escalade pour satisfaire des calculs électoraux internes et flatter sa coalition d’extrême droite. De son côté, Tsahal a justifié ses frappes en affirmant avoir visé des infrastructures du mouvement en réaction à une opération antérieure ciblant des soldats israéliens.

Rejet catégorique des pourparlers et de la médiation américaine

Au-delà de la confrontation militaire, le Hezbollah accentue son offensive politique contre l’exécutif de Beyrouth. Dénonçant la responsabilité conjointe de Washington et de Tel-Aviv dans les atteintes à la souveraineté libanaise, l’organisation a exhorté les autorités libanaises à abandonner la voie de négociations directes qu’elle qualifie d’humiliantes. Ce raidissement intervient alors qu’un huitième cycle de pourparlers doit s’ouvrir à Rome début septembre autour de l’accord-cadre négocié sous l’égide des États-Unis, qui prévoit le désarmement du Hezbollah, le retrait graduel des troupes israéliennes et le redéploiement exclusif de l’armée libanaise le long de la frontière sud.