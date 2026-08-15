Indonésie : Un séisme de magnitude 7,7 frappe l’île de Florès et fait au moins 47 morts
Un puissant tremblement de terre sous-marin de magnitude 7,7 a frappé tôt samedi l’est de l’archipel indonésien au large de l’île de Florès. La catastrophe a causé la mort d’au moins 47 personnes, détruit des centaines de bâtiments et provoqué des vagues de tsunami localisées le long des zones côtières.
Violente secousse tellurique et vagues de tsunami sur l’île de Florès
Bilan humain lourd et accès terrestres paralysés
Le chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Suharyanto, a confirmé le recouvrement d’au moins 47 corps, principalement dans les districts de Sikka, Manggarai et Manggarai oriental, ainsi que l’hospitalisation d’une cinquantaine de blessés. La violence des secousses a rasé au moins 157 habitations, endommagé deux cents autres résidences et détruit plus de cent infrastructures publiques, dont des écoles, des centres médicaux et des églises. De multiples glissements de terrain ont enseveli plusieurs villages isolés et coupé la route trans-insulaire de Florès sur plus de 700 kilomètres, isolant des localités entières alors que les coupures généralisées d’électricité et de réseaux de télécommunications entravent le déploiement des secours d’urgence.