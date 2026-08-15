Indonésie : Un séisme de magnitude 7,7 frappe l’île de Florès et fait au moins 47 morts

Un puissant tremblement de terre sous-marin de magnitude 7,7 a frappé tôt samedi l’est de l’archipel indonésien au large de l’île de Florès. La catastrophe a causé la mort d’au moins 47 personnes, détruit des centaines de bâtiments et provoqué des vagues de tsunami localisées le long des zones côtières.

Violente secousse tellurique et vagues de tsunami sur l’île de Florès

Un séisme majeur a frappé l’est de l’Indonésie ce samedi 15 août 2026 à 05h58 heure locale. Selon l’Institut géologique américain (USGS), la secousse d’une magnitude de 7,7 s’est produite à faible profondeur, soit à 10 kilomètres sous le niveau de la mer, avec un épicentre localisé à 68 kilomètres au nord-nord-ouest de la ville d’Ende, dans la province des Petites îles de la Sonde orientales (East Nusa Tenggara). L’événement a été suivi par au moins 235 répliques, dont la plus forte a atteint une magnitude de 6,2. Si l’alerte générale au tsunami a été levée par les services météorologiques après quelques heures, des vagues de submersion côtière atteignant jusqu’à 1,61 mètre ont balayé les villages littoraux de Manggarai et Manggarai oriental, projetant des bateaux de pêche à l’intérieur des terres et submergeant les habitations sous la boue et les sédiments.

Bilan humain lourd et accès terrestres paralysés

Le chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Suharyanto, a confirmé le recouvrement d’au moins 47 corps, principalement dans les districts de Sikka, Manggarai et Manggarai oriental, ainsi que l’hospitalisation d’une cinquantaine de blessés. La violence des secousses a rasé au moins 157 habitations, endommagé deux cents autres résidences et détruit plus de cent infrastructures publiques, dont des écoles, des centres médicaux et des églises. De multiples glissements de terrain ont enseveli plusieurs villages isolés et coupé la route trans-insulaire de Florès sur plus de 700 kilomètres, isolant des localités entières alors que les coupures généralisées d’électricité et de réseaux de télécommunications entravent le déploiement des secours d’urgence.