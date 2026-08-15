L’Iran réclame la libération de trois pilotes de chasse capturés au Qatar après le crash de leurs Su-24
Les forces armées iraniennes ont révélé ce samedi la capture de trois de leurs pilotes de chasse par le Qatar à la suite d’un raid mené le 2 mars contre la base américaine d’Al-Udeid, sollicitant l’intervention urgente du CICR pour obtenir leur libération.
Révélation officielle sur le sort des pilotes abattus
Saisine du CICR et blocage des pourparlers régionaux
Dans une lettre formelle adressée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le haut gradé iranien a dénoncé l’isolement complet imposé aux trois officiers, soulignant que Doha ne les autorise pas à communiquer avec leurs proches ou les canaux officiels de Téhéran. Exhortant l’organisation humanitaire à dépêcher une mission d’évaluation médicale et à faciliter leur rapatriement, cette démarche intervient après la restitution fin juillet de la dépouille d’un quatrième pilote, Majid Kazemi, tué lors du même assaut. Cet appel intervient dans un contexte d’impasse totale des négociations entre l’Iran et les États-Unis, suite à l’effondrement du protocole d’entente signé à la mi-juin.