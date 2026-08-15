Les forces armées iraniennes ont révélé ce samedi la capture de trois de leurs pilotes de chasse par le Qatar à la suite d’un raid mené le 2 mars contre la base américaine d’Al-Udeid, sollicitant l’intervention urgente du CICR pour obtenir leur libération.

L’Iran réclame la libération de trois pilotes de chasse capturés au Qatar après le crash de leurs Su-24

Révélation officielle sur le sort des pilotes abattus

Le commandement militaire iranien lève le voile sur le statut de ses aviateurs portés disparus depuis les premières semaines de la guerre régionale. Ce samedi 15 août 2026, le général Mohammad Bagherzadeh, chef du Comité de recherche des personnes disparues auprès des forces armées iraniennes, a annoncé que trois pilotes ont survécu au crash de leurs bombardiers Soukhoï Su-24 survenu le 2 mars lors d’une mission de frappe contre la base militaire américaine d’Al-Udeid au Qatar. Identifiés comme Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian et Omran Behraveshian, les militaires sont actuellement aux mains des forces de sécurité qataries.

Saisine du CICR et blocage des pourparlers régionaux

Dans une lettre formelle adressée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le haut gradé iranien a dénoncé l’isolement complet imposé aux trois officiers, soulignant que Doha ne les autorise pas à communiquer avec leurs proches ou les canaux officiels de Téhéran. Exhortant l’organisation humanitaire à dépêcher une mission d’évaluation médicale et à faciliter leur rapatriement, cette démarche intervient après la restitution fin juillet de la dépouille d’un quatrième pilote, Majid Kazemi, tué lors du même assaut. Cet appel intervient dans un contexte d’impasse totale des négociations entre l’Iran et les États-Unis, suite à l’effondrement du protocole d’entente signé à la mi-juin.