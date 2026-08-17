Israël Katz qualifie l’expansion des colonies d’étape majeure pour renforcer la sécurité

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a défendu l’expansion continue des colonies en Cisjordanie occupée, affirmant que la multiplication des implantations et des fermes constitue un pilier sécuritaire déterminant pour renforcer le contrôle territorial d’Israël.

Une doctrine mêlant contrôle territorial et impératif sécuritaire

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a réaffirmé avec fermeté la ligne du gouvernement concernant la colonisation en Cisjordanie. S’exprimant devant des cadres du Likoud, il a souligné que l’accélération de l’implantation civile et agricole est indissociable de la doctrine sécuritaire d’Israël, la qualifiant d’étape indispensable pour protéger les populations et asseoir la présence de l’État sur le terrain.

Le responsable a dressé le bilan des autorisations accordées, mettant en avant l’approbation de plus d’une centaine de colonies et de nombreuses fermes d’avant-poste. Selon lui, cette politique structurelle vise à verrouiller la profondeur stratégique dans ce que les autorités israéliennes désignent comme la Judée-Samarie.

Contestations internationales et craintes d’annexion de facto

Cette stratégie d’expansion rapide s’accompagne d’une refonte administrative et sécuritaire, marquée par le transfert progressif de compétences policières et civiles au détriment de l’administration militaire historique.

Sur le plan diplomatique, cette accélération continue de susciter la réprobation unanime des instances internationales et de l’ONU, qui rappellent l’illégalité des colonies au regard du droit international et alertent sur la disparition définitive de toute perspective de viabilité pour un futur État palestinien.