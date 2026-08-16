En visite de travail et d’amitié à Libreville, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema ont présidé la signature de trois accords bilatéraux majeurs touchant au secteur minier, à l’exemption de visas pour les passeports officiels et à la concertation diplomatique permanente.

Le Gabon et la RDC signent trois accords stratégiques pour sceller un partenariat bilatéral renforcé

Une impulsion politique portée au sommet des deux États

Le Gabon et la République démocratique du Congo (RDC) franchissent une nouvelle étape dans le raffermissement de leurs relations bilatérales. À l’occasion de la visite officielle à Libreville du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux pays ont scellé une série d’engagements destinés à insuffler un élan concret à leurs échanges sectoriels.

Ces accords ont été paraphés conjointement avec le chef de l’État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, marquant une volonté partagée de bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique.

Mines, mobilité officielle et coordination diplomatique

Le premier accord signé structure la coopération dans des domaines clés tels que la justice, la santé, la préservation de l’environnement et le secteur minier, avec une priorité accordée à la transformation locale des richesses naturelles.

Le deuxième instrument juridique instaure l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, dans le but d’accélérer les déplacements des délégations et de fluidifier le travail des administrations respectives.

Le troisième document consiste en un mémorandum d’entente formalisant des consultations politiques et diplomatiques régulières entre Libreville et Kinshasa. Pour veiller à la bonne application de cette feuille de route, une Commission mixte de suivi sera instituée dans les prochaines semaines.