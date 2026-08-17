Face aux violents feux de forêt qui frappent simultanément plusieurs pays du continent, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné la réactivité et la coopération entre États membres, détaillant l’envoi de renforts terrestres et aériens en Espagne et en Belgique.

Incendies de forêt en Europe : Ursula von der Leyen salue la pleine mobilisation de la solidarité européenne

Une entraide opérationnelle d’urgence déployée sur plusieurs fronts

L’Europe fait face à une nouvelle vague d’incendies de forêt sous l’effet des vagues de chaleur estivales. Dans un message officiel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé que les mécanismes d’assistance mutuelle fonctionnent à plein régime pour appuyer les services de secours nationaux dépassés par l’ampleur des sinistres.

Sur le terrain, des équipes de sapeurs-pompiers français ont été déployées en renfort en Espagne. Parallèlement, des contingents de Suède et des Pays-Bas participent directement à la lutte contre les brasiers en Belgique, tandis que la Norvège et l’Allemagne y ont acheminé des hélicoptères bombardiers d’eau.

Coordination permanente depuis Bruxelles via le mécanisme de protection civile

L’exécutif européen assure un suivi en temps réel de la progression des flammes à travers le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) et la flotte de réserve rescEU.

Bruxelles maintient une vigilance étroite sur l’évolution de la météo et des risques de reprise, se tenant prête à mobiliser des capacités aériennes et humaines supplémentaires pour soutenir les pays les plus vulnérables.