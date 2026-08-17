À l’occasion de la commémoration de la fête de l’Indépendance de la République gabonaise, le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirmant son engagement constant à consolider le partenariat stratégique unissant les deux pays.

Le Roi Mohammed VI félicite le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour la fête de l’Indépendance du Gabon

Vœux chaleureux et fidélité aux liens historiques

Le Roi Mohammed VI a transmis un message de félicitations appuyé au président de la République gabonaise, chef de l’État et chef du gouvernement, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’occasion de la commémoration de l’Indépendance de son pays.

Dans cette missive, le Souverain a exprimé ses vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur pour le président gabonais, ainsi que des souhaits de prospérité et d’essor continu pour le peuple frère du Gabon.

Consolidation du partenariat stratégique bilatéral

Le Roi s’est particulièrement félicité de la pérennité et de l’enracinement des profonds liens d’amitié fraternelle qui unissent traditionnellement le Maroc et le Gabon.

Le Roi a réitéré sa pleine disposition à collaborer étroitement avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema afin de bâtir un partenariat bilatéral renforcé, solidaire et mutuellement bénéfique, dans le prolongement de la dynamique de coopération réaffirmée entre les deux capitales.