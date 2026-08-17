Dans une prise de parole officielle ce lundi 17 août 2026, le porte-parole du Hamas a salué les déclarations du président américain Donald Trump exhortant Israël à interrompre ses opérations militaires sur la bande de Gaza, y voyant une volonté claire de faire respecter l’accord de trêve.

Le Hamas salue l’appel de Donald Trump demandant à Israël de cesser ses attaques à Gaza

Soutien officiel à la fermeté de Washington

Le mouvement islamiste palestinien a réagi positivement aux récentes prises de position venues de Washington. Par la voix de son porte-parole, le Hamas a formellement salué les propos du président américain Donald Trump, qui a publiquement demandé au gouvernement israélien de stopper ses frappes et ses attaques contre l’enclave palestinienne.

Pour la direction du mouvement, cette injonction directe adressée à l’allié israélien démontre la volonté de la Maison-Blanche de maintenir la dynamique du plan de paix et d’empêcher un effondrement total du cessez-le-feu instauré sur le terrain.

Cette réaction intervient en pleines négociations diplomatiques menées au Caire par l’émissaire américain Jared Kushner. En s’alignant sur les déclarations de Donald Trump, le Hamas cherche à accentuer l’isolement diplomatique de Benjamin Netanyahou, qui continue d’exiger des garanties supplémentaires avant toute avancée.

Le mouvement palestinien réaffirme ainsi son souhait d’avancer vers un arrêt définitif des hostilités et le retrait complet des forces israéliennes, s’appuyant sur les déclarations américaines pour dénoncer les violations répétées de la trêve observées ces derniers jours.