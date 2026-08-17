Le régulateur britannique du rail (ORR) a accordé au groupe Virgin l’autorisation d’accéder à la ligne à grande vitesse HS1 dès le 1er octobre 2030, ouvrant ainsi la voie à une concurrence directe avec Eurostar sur les liaisons reliant Londres à Paris, Bruxelles et Amsterdam.

Tunnel sous la Manche : Le groupe Virgin autorisé à concurrencer Eurostar dès 2030 sur la ligne à grande vitesse

Feu vert du régulateur pour briser le monopole transmanche

Le secteur ferroviaire transmanche s’apprête à vivre une transformation historique. Le régulateur britannique du rail (ORR) a officiellement validé ce lundi 17 août 2026 l’accès du groupe Virgin à la ligne à grande vitesse HS1, reliant Londres à l’entrée du tunnel sous la Manche.

Cet accord permettra à Virgin Trains d’exploiter jusqu’à 20 nouveaux allers-retours quotidiens reliant la capitale britannique à Paris, Bruxelles ou Amsterdam, sur une période contractuelle s’étendant du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2040.

Cette étape décisive fait suite à l’autorisation obtenue en octobre 2025 pour utiliser le dépôt stratégique de Temple Mills à Londres. Virgin doit désormais acquérir son futur matériel roulant et décrocher les certifications de sécurité auprès des autorités britanniques et européennes.

Une aubaine pour les usagers et la capacité de l’infrastructure

L’arrivée de Virgin, ainsi que l’intérêt affiché par d’autres opérateurs comme l’italien Trenitalia, suscite une forte attente chez les voyageurs, qui espèrent une baisse significative des tarifs sur des trajets transfrontaliers souvent plus onéreux que l’avion.

Cette ouverture répond également aux objectifs des gestionnaires d’infrastructures. Eurotunnel et London St. Pancras Highspeed rappellent que la ligne et le tunnel sous la Manche ne sont aujourd’hui exploités qu’à environ 50% de leur capacité maximale.