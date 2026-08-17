Le Maroc a mis en vigueur un nouveau cadre réglementaire de fixation et de révision des prix des médicaments. Portée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette réforme refond les mécanismes appliqués depuis 2013 afin de réduire directement la facture supportée par les usagers, notamment sur les produits génériques et biosimilaires.

Tarification des médicaments : Un nouveau décret entre en vigueur pour faire baisser les prix au Maroc

Refonte globale du système de fixation des prix

Le secteur pharmaceutique marocain tourne la page d’une réglementation vieille de plus d’une décennie. Un nouveau système de fixation et de révision des prix des médicaments est officiellement entré en application, marquant une rupture avec les dispositions en vigueur depuis 2013.

Cette refonte réglementaire d’envergure englobe l’ensemble du panier thérapeutique, ciblant à la fois les princeps, les médicaments génériques et les biosimilaires pour adapter les tarifs aux réalités économiques et sanitaires du Royaume.

Taux de réduction obligatoires et focus sur les génériques

Selon les orientations fixées par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l’objectif central est d’alléger concrètement la charge financière supportée par les ménages et les organismes de couverture médicale.

Le dispositif impose un mécanisme direct d’indexation des génériques et des biosimilaires sur les prix des traitements de référence (princeps). Des taux minimaux de réduction obligatoires sont désormais appliqués par rapport au prix fabricant hors taxes (PFHT), garantissant une baisse mécanique des prix en officine dès la mise sur le marché.