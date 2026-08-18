Selon le bulletin mensuel de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), l’exécution de la loi de finances à fin juillet 2026 affiche un déficit du Trésor de 48,2 milliards de dirhams, en nette amélioration par rapport au creux de 53,7 MMDH constaté à la même période en 2025.

Finances publiques : Le déficit du Trésor recule à 48,2 milliards de dirhams à fin juillet 2026

Atténuation du déficit budgétaire sur un an

Les comptes publics du Royaume affichent une trajectoire plus favorable au terme des sept premiers mois de l’exercice 2026. D’après les données publiées par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, le déficit du Trésor s’est établi à 48,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet.

Ce chiffre traduit un redressement notable par rapport aux 53,7 MMDH de déficit enregistrés à fin juillet 2025, marquant une réduction de la pression sur les besoins de financement de l’État.

Apport déterminant des comptes spéciaux et des SEGMA

Ce résultat global intègre la performance positive des Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et des Services de l’État Gérés de Manière Autonome (SEGMA). Ces structures ont dégagé un solde excédentaire combiné de 19,4 MMDH à fin juillet 2026.

Cette dynamique contraste nettement avec la situation observée une année auparavant, lorsque ces mêmes comptes affichaient un solde négatif de 4,8 MMDH, contribuant ainsi directement à freiner le creusement du déficit budgétaire global.