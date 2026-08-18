Tanger Med intègre le service « AE19 » de l’alliance Gemini

Le port de Tanger Med a franchi un nouveau palier stratégique en rejoignant le service « AE19 » de l’alliance maritime Gemini, composée des leaders Maersk et Hapag-Lloyd. Cette intégration renforce sa position de hub continental majeur pour le commerce international.

Nouvelle alliance stratégique pour Tanger Med

Le port de Tanger Med continue d’affirmer son leadership en tant que carrefour logistique mondial. Le complexe portuaire marocain a officiellement intégré le service « AE19 », un itinéraire maritime clé opéré par l’alliance Gemini. Cette nouvelle collaboration réunit deux des plus grands acteurs du transport maritime par conteneurs : le Danois Maersk et l’Allemand Hapag-Lloyd.

L’intégration de Tanger Med à ce réseau s’inscrit dans la stratégie de l’alliance Gemini visant à optimiser les chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle témoigne de la confiance des géants du secteur dans l’efficacité opérationnelle et la connectivité du port marocain.

Tanger Med : hub de connexion Afrique-Europe-Méditerranée

Ce partenariat stratégique consolide le statut de Tanger Med comme plateforme logistique de premier plan pour les échanges commerciaux. Idéalement situé sur le détroit de Gibraltar, le port joue un rôle croissant dans la fluidification du trafic maritime international. Elle permet de connecter plus efficacement l’Europe, l’Afrique et l’ensemble des pays du bassin méditerranéen.

Pour l’alliance Gemini, l’inclusion de Tanger Med permet de bénéficier d’infrastructures modernes et d’un hub de transbordement performant pour répondre à la demande croissante de transport maritime conteneurisé.