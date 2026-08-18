F-16 marocains : Washington reconduit l’assistance technique de Lockheed Martin jusqu’en 2029

Le Département de la Défense américain a officialisé la prolongation du contrat d’assistance technique avec Lockheed Martin pour la flotte d’avions de chasse F-16 du Maroc. Cet accord, d’une valeur estimée à 250 millions de dollars, s’étendra jusqu’en 2029 et vise à assurer la maintenance et la modernisation de ces vecteurs aériens stratégiques.

Pérenniser l’outil de défense aérienne

Le Maroc sécurise le soutien opérationnel de son aviation de chasse. Les États-Unis ont validé la prolongation jusqu’en 2029 de l’assistance technique fournie par le géant de l’aéronautique Lockheed Martin pour les F-16 des Forces Royales Air (FRA). Cette décision de Washington assure la continuité du maintien en condition opérationnelle de ces aéronefs indispensables à la défense nationale.

L’accord s’inscrit dans un processus continu d’accompagnement de la flotte marocaine, déjà composée de versions modernes et en cours de modernisation vers le standard « Viper » (F-16V). Il permet de garantir la disponibilité des avions, la formation des équipages et l’accès aux mises à jour logicielles et matérielles essentielles.

Investissement pour la sécurité régionale

D’un montant approximatif de 250 millions de dollars, ce contrat souligne l’importance que les États-Unis accordent au Maroc en tant qu’allié stratégique majeur non membre de l’OTAN. L’investissement réalisé par le Royaume dans sa flotte de F-16, combiné à cette assistance technique prolongée, renforce ses capacités d’intervention, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières.

Cette prolongation témoigne de la profondeur de la coopération militaire entre Rabat et Washington, matérialisée par des exercices réguliers et des acquisitions de matériels de pointe. Elle consolide le rôle du Maroc comme pilier de stabilité en Afrique du Nord et au Sahel.