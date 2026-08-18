Développement territorial : Une nouvelle génération de programmes cartographiés sur mesure au Maroc

Le Maroc s’engage dans une refonte majeure de sa gouvernance de développement territorial. Via une circulaire adressée aux walis et gouverneurs, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a lancé un appel à la mobilisation pour concevoir des programmes « sur mesure », abandonnant les modèles uniformisés au profit de projets intégrés répondant spécifiquement aux réalités et priorités de chaque région.

Cap décisif vers une gouvernance décentralisée et spécifique

Les régions et provinces du Royaume se préparent à un changement de paradigme dans la gestion de leur développement. L’orientation stratégique actuelle, portée par le ministère de l’Intérieur, consiste à rompre avec les programmes standardisés appliqués de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national. L’objectif est de mettre en place une cartographie du développement « sur mesure », directement issue des réalités locales et axée sur les priorités spécifiques de chaque zone.

Cette approche vise à rapprocher l’action publique des besoins concrets des populations tout en optimisant le potentiel socio-économique propre à chaque territoire. Elle marque une volonté d’adopter une gouvernance plus agile, capable de s’adapter aux disparités et aux opportunités locales pour un développement plus équilibré et inclusif.

Mobilisation générale et exigence d’impact citoyen

Ce virage stratégique a été formalisé dans une circulaire adressée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, aux walis des régions et gouverneurs des préfectures et provinces. Le ministre y exhorte les responsables locaux à une mobilisation générale pour l’élaboration d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré. L’exigence formulée est claire : ces grands chantiers ne doivent pas rester théoriques, mais se traduire rapidement en projets concrets.

L’accent est mis sur la nécessité de générer un impact direct et tangible sur le quotidien des citoyens. La circulaire souligne l’importance d’une planification rigoureuse et d’une exécution efficiente pour s’assurer que les investissements publics se traduisent par des améliorations mesurables en termes d’infrastructures, de services sociaux et d’opportunités d’emploi au niveau local.