L’Arabie saoudite renforce la surveillance des transferts financiers vers les Émirats arabes unis

L’Arabie saoudite a intensifié de manière significative la surveillance réglementaire sur les transferts de fonds à destination des Émirats arabes unis (EAU). Selon l’agence Reuters, Riyad applique désormais des contrôles renforcés, une mesure de restriction habituellement réservée aux pays jugés à haut risque de flux financiers illicites, illustrant la détérioration continue des relations entre les deux puissances du Golfe.

Durcissement réglementaire inattendu au sein du CCG

Un nouveau front de tension s’ouvre entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Riyad a pris la décision de renforcer drastiquement la surveillance réglementaire de tous les transferts financiers sortants à destination de son voisin émirati. Cette directive, rapportée par l’agence Reuters, enjoint aux institutions financières saoudiennes d’appliquer des protocoles de contrôle supplémentaires, introduisant une barrière administrative inédite pour les échanges de capitaux entre les deux nations.

La nature de la mesure est particulièrement symbolique : ces vérifications accrues sont, dans le jargon bancaire, une procédure d’exception normalement réservée aux pays figurant sur les listes grises ou noires, considérés comme présentant un risque systémique de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. En appliquant ce traitement aux EAU, membre historique du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l’Arabie saoudite envoie un signal fort de défiance, impactant directement la fluidité des affaires entre les deux économies.

Tensions diplomatiques et concurrence économique sous-jacentes

Cette initiative réglementaire n’est pas isolée mais s’inscrit dans un contexte de divergence croissante entre les deux monarchies. Les frictions, perceptibles sur des dossiers géopolitiques régionaux, se doublent d’une concurrence économique féroce. Le royaume saoudien, engagé dans son plan « Vision 2030 » pour diversifier son économie hors du pétrole, tente de supplanter Dubaï comme principal hub régional des affaires, notamment en contraignant les multinationales à installer leur siège régional à Riyad.

L’imposition de ces contrôles financiers apparaît ainsi comme un outil de pression supplémentaire, compliquant les relations transfrontalières et signalant une rupture dans la solidarité économique passée. Pour les analystes, cette décision constitue un nouveau signe tangible que l’unité du Golfe se fissure sous le poids des ambitions nationales divergentes et d’une rivalité de leadership de plus en plus affichée.