Le FC Barcelone officialise l’arrivée du Ballon d’Or espagnol Rodri

Le FC Barcelone a acté ce mardi 18 août 2026 le recrutement de l’international espagnol Rodri. Le milieu défensif quitte Manchester City après sept saisons en Premier League pour revenir dans le championnat espagnol, apportant son expérience au sein de l’effectif catalan.

Modalités d’un retour acté en Liga

Le FC Barcelone et Manchester City ont finalisé les termes du transfert du milieu de terrain international espagnol Rodrigo Hernández, dit Rodri. Âgé de 30 ans, le joueur formé à l’Atlético de Madrid et passé par Villarreal retrouve le championnat espagnol après un bail de sept années sous le maillot mancunien, marqué par l’obtention de la Ligue des champions en 2023 et de plusieurs sacres nationaux.

Le transfert intervient alors que le joueur a été distingué par le Ballon d’Or en octobre 2024 à la suite de son rôle central dans le sacre de l’Espagne lors du Championnat d’Europe. Les instances du club catalan ont validé la conformité de l’opération au regard des règles de contrôle économique et du plafond salarial de la Liga.

Impact tactique et gestion de l’effectif

Sur le plan technique, l’intégration de Rodri répond à un besoin structurel dans l’organisation du jeu barcelonais. Son profil de sentinelle assure un volume de récupération élevé, une couverture axiale efficace et une régularité dans la première relance, des caractéristiques recherchées pour stabiliser les phases de transition défensive.

Ce recrutement modifie l’équilibre du milieu de terrain, offrant des options de rotation supplémentaires tout en encadrant les jeunes profils formés au club. L’état physique du joueur et son intégration immédiate au système constitueront les variables déterminantes pour l’entame de la saison en Liga et en phase de ligue de la Ligue des champions.