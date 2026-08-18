Les Émirats arabes unis confirment la détection de deux missiles balistiques tirés depuis l’Iran

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé ce mardi 18 août 2026 que ses systèmes de défense aérienne ont détecté deux missiles balistiques tirés depuis l’Iran en direction du territoire national. Selon le communiqué officiel, les engins sont tombés en mer, l’un à l’extérieur et le second à l’intérieur des eaux territoriales émiraties, sans faire de victimes ni de dégâts majeurs.

Détection balistique et impact en zone maritime

Les systèmes de surveillance radar et de défense antiaérienne des Émirats arabes unis ont détecté deux missiles balistiques lancés depuis l’Iran en direction du pays ce mardi 18 août 2026.

Selon le communiqué officiel publié par le ministère émirati de la Défense, le premier engin s’est abîmé en mer à l’extérieur des eaux territoriales, tandis que le second est retombé à l’intérieur des limites maritimes émiraties. Aucun impact direct sur les infrastructures terrestres ni dommage collatéral n’ont été signalés par les autorités.

Activation des protocoles d’alerte et consignes de sécurité

Dès l’identification de la trajectoire des projectiles, l’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes (NCEMA) ainsi que le ministère de l’Intérieur ont émis des alertes invitant les citoyens et résidents à faire preuve de vigilance et à se conformer aux consignes de sécurité diffusées via les canaux officiels.

Le commandement militaire émirati a réaffirmé son état d’alerte maximale, rappelant sa pleine disposition opérationnelle pour contrer toute tentative de déstabilisation et garantir la souveraineté territoriale de l’État.

Un regain de friction militaire après l’échéance des accords

Ces tirs interviennent au lendemain de l’expiration du protocole d’accord qui encadrait temporairement la baisse des hostilités dans la région du Golfe et sécurisait le trafic commercial dans le détroit d’Ormuz.

Cet épisode relance les inquiétudes sur la sécurité des corridors maritimes et marque un durcissement des rapports de force régionaux entre Téhéran, les monarchies du Conseil de coopération du Golfe et leurs partenaires internationaux.