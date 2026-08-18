Zambie : Le président sortant Hakainde Hichilema réélu pour un second mandat

Le président sortant zambien Hakainde Hichilema a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle, s’assurant un second mandat dans un climat politique tendu marqué par les contestations de l’opposition sur la régularité du scrutin.

Proclamation des résultats et maintien au pouvoir

La Commission électorale zambienne a officialisé la réélection du chef de l’État sortant Hakainde Hichilema à l’issue d’un scrutin présidentiel sous haute tension. Au pouvoir depuis 2021, le dirigeant décroche un second mandat à la tête du pays, devançant ses principaux rivaux politiques dans une course particulièrement disputée.

Contestations et tensions post-électorales

Cette victoire s’inscrit dans un climat de confusion généralisée. Les partis d’opposition ont vivement dénoncé des irrégularités dans le dépouillement et la centralisation des votes, refusant pour plusieurs d’entre eux de reconnaître les chiffres officiels. Des retards logistiques lors du vote et des interruptions dans la transmission des résultats ont accentué la défiance des observateurs locaux et des partisans de l’opposition dans la capitale Lusaka et dans plusieurs bastions provinciaux.

Défis économiques et impératif de stabilité politique

Ce renouvellement de mandat intervient alors que la Zambie traverse une conjoncture économique difficile, rythmée par la restructuration de sa dette extérieure, l’inflation et les conséquences de sévères épisodes de sécheresse sur la production énergétique et agricole. Pour Hakainde Hichilema, le principal défi consistera à apaiser la scène politique intérieure tout en maintenant les réformes économiques engagées pour stabiliser les finances publiques du premier producteur de cuivre d’Afrique.