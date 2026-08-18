Au moins 42 enfants âgés de 9 à 14 ans ont été blessés lundi dans l’explosion d’une grenade survenue au sein d’un établissement éducatif du quartier de Dasht-e-Barchi à Kaboul, a annoncé mardi la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA).

Afghanistan : Au moins 42 enfants blessés dans l’explosion d’une grenade dans une école de Kaboul

Bilan humain lourd au sein d’un centre scolaire

Une déflagration a frappé un établissement éducatif de Kaboul lundi peu avant 17h00 locales (13h30 GMT). Selon les données communiquées mardi 18 août 2026 par la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), le drame a fait au moins 42 blessés parmi les élèves.

D’après les précisions fournies par l’organisation internationale, l’ensemble des victimes sont des enfants dont les âges sont compris entre neuf et quatorze ans.

Origine de la déflagration et premières conclusions de l’enquête

Les investigations menées sur place par la Direction afghane pour la coordination de l’action contre les mines (DMAC) ont établi qu’il s’agissait de l’explosion d’une grenade au sein de l’établissement scolaire. Ce constat corrobore les premiers éléments d’information transmis lundi soir par les services de police de la capitale afghane.

L’UNAMA a pour sa part indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’établir formellement s’il s’agit d’un acte délibéré ou de l’explosion accidentelle d’un reste explosif de guerre, récurrents dans le pays.

Condamnation et contexte communautaire à Dasht-e-Barchi

L’explosion s’est produite dans le quartier de Dasht-e-Barchi, une zone de l’ouest de Kaboul habitée majoritairement par la minorité chiite hazara, historiquement ciblée par des attentats.

Le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits humains en Afghanistan, Richard Bennett, a fermement réagi en condamnant ce qu’il a qualifié d’« attaque haineuse », réitérant la nécessité de garantir la protection des établissements scolaires et des communautés vulnérables.