Syrie : L’aviation israélienne prend pour cible la base aérienne d’Abou Douhour

L’aviation israélienne a mené un raid ciblant la piste de la base aérienne d’Abou Douhour, dans le nord-ouest syrien, cherchant à entraver la réhabilitation de la flotte militaire de Damas et à préserver son avantage tactique dans l’espace aérien régional.

Frappe ciblée contre la piste d’Abou Douhour

L’armée de l’air israélienne a conduit une frappe contre la base militaire d’Abou Douhour, située dans le nord-ouest de la Syrie. Le raid a principalement visé la piste d’atterrissage de l’installation, une action aux répercussions opérationnelles mesurées dans l’immédiat, l’infrastructure étant susceptible d’être remise en état rapidement.

À la suite de l’attaque, les unités du génie de l’armée arabe syrienne sont intervenues sur le site pour procéder à la destruction contrôlée d’une munition israélienne non explosée retrouvée dans le périmètre de la base.

Constat tactique sur la flotte syrienne et interrogation sur l’aval américain

L’opération a mis en lumière la présence d’appareils de l’armée de l’air syrienne toujours opérationnels et en état de vol sur cette plateforme. L’opération soulève également la question de la coordination tactique avec Washington et de l’existence d’un accord préalable des forces américaines pour cette frappe spécifique dans le secteur.

Préservation de la liberté d’action aérienne régionale

Au-delà de l’impact matériel immédiat, l’initiative israélienne vise à enrayer toute montée en puissance ou modernisation significative des capacités aériennes syriennes.

Une remise à niveau des moyens d’interception et de défense de Damas réduirait la liberté de manœuvre de l’aviation israélienne au-dessus du territoire syrien, un corridor stratégique régulièrement emprunté pour ses opérations ciblant les intérêts iraniens dans la région.