Le bureau du Premier ministre israélien a revendiqué implicitement les frappes menées contre la base aérienne d’Abou Douhour en Syrie, affirmant que Damas s’apprêtait à enfreindre le statu quo sécuritaire conclu entre les deux pays en autorisant le déploiement de troupes turques sur cette infrastructure stratégique.

Présence turque en Syrie : Le cabinet du Premier ministre israélien justifie les frappes sur la base d’Abou Douhour

Mise en garde israélienne sur le statu quo sécuritaire

Le bureau du Premier ministre israélien a publié une mise au point officielle pour justifier l’intervention militaire ciblée contre l’aérodrome militaire d’Abou Douhour, situé au sud-est d’Alep. Selon le communiqué officiel, Israël et la Syrie avaient validé un accord tacite de statu quo sur le plan sécuritaire.

D’après les autorités israéliennes, ce compromis était directement menacé par la décision de Damas de permettre le déploiement de forces armées turques sur cette base aérienne. Israël affirme avoir transmis des avertissements répétés aux autorités syriennes quant au danger qu’un tel stationnement ferait peser sur sa propre sécurité. Constatant l’absence de réaction de Damas, les forces israéliennes ont décidé de neutraliser les installations pour stopper cette implantation.

L’axe Ankara-Damas sous haute surveillance

Cette prise de position intervient dans un contexte de recomposition des alliances dans le nord de la Syrie, où l’influence grandissante d’Ankara et le renforcement des capacités militaires syriennes sont perçus par Israël comme une menace directe contre sa supériorité opérationnelle.

En rappelant qu’il ne tolérera aucune atteinte à sa sécurité tout en se disant ouvert à un « retour au statu quo », Israël pose des lignes rouges fermes quant à la présence militaire turque à proximité de ses zones d’intérêt stratégique, quitte à susciter des réserves diplomatiques, notamment de la part de Washington qui appelle à la désescalade.