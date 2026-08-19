Emmanuel Macron dresse le bilan de ses deux quinquennats lors des commémorations de Bormes-les-Mimosas

À l’occasion des commémorations de la Libération à Bormes-les-Mimosas, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours empreint de solennité pour faire le bilan de ses neuf années passées à l’Élysée, revenant sur les crises successives qui ont jalonné ses deux mandats.

Rétrospective sur près d’une décennie de crises

Lors de son allocution traditionnelle prononcée à Bormes-les-Mimosas dans le Var, Emmanuel Macron est revenu sur les temps forts et les épreuves qui ont marqué ses deux mandats consécutifs. Le président de la République a dressé l’inventaire des chocs majeurs traversés par le pays depuis son accession au pouvoir en 2017, énumérant la contestation des Gilets jaunes, les feux de forêt estivaux, la pandémie de Covid-19, le retour de la guerre sur le sol européen et la flambée inflationniste.

Affirmant que « neuf ans, c’est une époque », le chef de l’État a salué la résilience de la nation face à ces secousses historiques, concluant son intervention par une adresse directe et personnelle aux citoyens : « Vous allez me manquer ».

La fixation du récit présidentiel et des équilibres politiques

Cette prise de parole s’inscrit dans un calendrier institutionnel charnière, alors que s’ouvre la dernière phase de son second quinquennat. En insistant sur la succession des crises gérées par son administration, le président cherche à consolider le bilan de son action publique face aux critiques de l’opposition sur le plan social, budgétaire et institutionnel.

Ce moment de rétrospective permet également à l’exécutif de défendre les réformes structurelles engagées au cours de la décennie, tout en posant les jalons du débat politique national pour la transition républicaine à venir.