Place publique lance sa branche jeune « Génération Cap Clair ! » en vue de l’élection présidentielle

Le parti Place publique, cofondé par Raphaël Glucksmann, a officialisé le lancement de sa structure jeunesse baptisée « Génération Cap Clair ! ». Cette initiative vise à mobiliser les jeunes militants et sympathisants dans la perspective des prochaines échéances électorales nationales, notamment la présidentielle.

Lancement officiel d’une structure dédiée aux jeunes

Le parti politique Place publique accélère son déploiement organisationnel sur le territoire français. La formation menée par Raphaël Glucksmann a annoncé la création formelle de son mouvement de jeunesse, intitulé « Génération Cap Clair ! ».

Cette entité a pour objectif de rassembler les adhérents et sympathisants de moins de trente ans autour du projet politique porté par le mouvement, en proposant un espace d’engagement citoyen et de formation politique adapté aux nouvelles attentes des jeunes générations.

Mobilisation en vue des échéances présidentielles

La création de cette branche s’inscrit directement dans la préparation des futures échéances électorales nationales, avec en ligne de mire l’élection présidentielle de 2027.

Face à un électorat jeune marqué par une forte abstention et une sensibilité accrue aux enjeux de justice sociale, de transition écologique et de valeurs démocratiques européennes, Place publique entend structurer ses réseaux militants pour peser durablement sur le débat public.

Consolidation partisane et recomposition politique

Cette démarche illustre la volonté de la direction du parti de pérenniser la dynamique électorale observée lors des scrutins européens précédents et de transformer les intentions de vote en implantation durable.

En créant un pôle jeunesse structuré, Place publique cherche à élargir son assise militante et à s’affirmer comme un pôle central dans le paysage de la gauche sociale-démocrate et écologiste, au moment où les grandes familles politiques amorcent leur positionnement programmatique.