Au terme d’une finale maîtrisée au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat, la sélection féminine du Cameroun a battu le Malawi (3-0) ce dimanche 16 août 2026, s’adjugeant la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire après trois échecs en finale.

CAN Féminine 2026 : Le Cameroun surclasse le Malawi 3-0 à Rabat et décroche le premier sacre continental de son histoire

Un premier acte parfait et un festival offensif

Les Lionnes Indomptables ont enfin conjuré le sort. Opposées à l’équipe révélation du tournoi, les joueuses camerounaises ont fait parler leur efficacité et leur puissance physique dès les premières minutes de la finale disputée à Rabat. L’attaquante Marie Ngah Manga a ouvert la marque de la tête à la 21ᵉ minute après un renvoi sur la barre de la gardienne Mercy Sikelo.

Huit minutes plus tard, Naomi Eto a doublé la mise sur un enchaînement individuel de grande classe, pivotant dos au but avant de loger le ballon près du poteau droit. Juste avant la pause, Ngah Manga a conclu un contre d’une nouvelle reprise de la tête sur une offrande d’Eto, scellant son doublé et le cinquième but de sa compétition.

Une défense intraitable face au duo Chawinga

En seconde période, les Scorchers du Malawi ont tenté de réagir sous l’impulsion de leurs stars offensives, les sœurs Tabitha et Temwa Chawinga. La défense camerounaise et la gardienne Michaely Bihina ont repoussé chaque tentative, maintenant leur cage inviolée jusqu’au coup de sifflet final.

Présent dans les tribunes aux côtés du président de la CAF Patrice Motsepe et du patron de la FIFA Gianni Infantino, le président de la Fecafoot Samuel Eto’o a salué ce triomphe historique. Après trois finales perdues par le passé face au Nigeria, le Cameroun inscrit pour la première fois son nom au palmarès du football féminin africain.