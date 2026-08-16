Le président américain Donald Trump s’est félicité de la conclusion d’un accord de défense tripartite entre Riyad, Ankara et Islamabad, estimant que ce partenariat renforce la capacité des nations de la région à assurer de manière autonome leur propre sécurité.

Donald Trump salue le pacte de défense tripartite conclu entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan

Soutien affiché de Washington à l’alliance tripartite

Le président américain Donald Trump a apporté son aval public à la nouvelle dynamique sécuritaire scellée entre trois puissances majeures du monde musulman.

Dans un message publié ce dimanche 16 août 2026 sur sa plateforme Truth Social, le chef d’État américain a exprimé son entière satisfaction face à la conclusion récente d’un pacte de défense engageant l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan.

Vers une autonomisation de la sécurité régionale

Donald Trump a souligné la portée géopolitique de cette coopération militaire renforcée, affirmant que cette alliance témoigne d’un rassemblement inédit dans la région.

Selon le président des États-Unis, cet accord permettra aux pays signataires de prendre directement en main leur protection de façon significative, s’inscrivant dans sa doctrine d’encourager les partenaires régionaux à assumer le coût et les moyens de leur propre défense.